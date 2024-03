Senato: Galliani (Fi), 'onorato di prendere la parola da scranno che fu di Berlusconi'

Roma, 20 mar. (Adnkronos) - “È un grande onore per me prendere la parola per la prima volta in quest'Aula, da questo scranno che fu del mio grande amico e maestro, la persona che mi ha cambiato la vita, il presidente Silvio Berlusconi”. Lo ha detto, intervenendo in Aula duran...

Roma, 20 mar. (Adnkronos) – “È un grande onore per me prendere la parola per la prima volta in quest'Aula, da questo scranno che fu del mio grande amico e maestro, la persona che mi ha cambiato la vita, il presidente Silvio Berlusconi”. Lo ha detto, intervenendo in Aula durante le dichiarazioni di voto sul Dl Milano-Cortina, il senatore di Forza Italia Adriano Galliani.

“Al suo fianco – ha proseguito -, ho condiviso per oltre 40 anni vita, lavoro e la grande passione non solo per il calcio ma per tutto ciò che è sport. Il presidente Berlusconi mi diceva che lo sport in generale e il calcio, in particolare, afferiscono alla sfera non del business ma dei sentimenti e che assomigliano un po' alla religione, con i misteri dolorosi e gaudiosi".

"Così siamo sempre andati avanti insieme, passando da Istanbul a Atene, dall'eliminazione con il Cittadella alla vittoria con il Pisa, con conseguente promozione in serie A, per la prima volta con il Monza. Da uomo di sport sono molto felice e orgoglioso che l’Italia ospiterà le Olimpiadi invernali 2026. E come diceva il Presidente Berlusconi, ‘Lo spirito olimpico di de Coubertin conferma il valore dello sport e invita a superarsi lealmente’”, ha concluso.