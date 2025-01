Shoah: Vaccari (Pd), 'cancellare nome Almirante da strade e piazze per una memoria condivisa'

Shoah: Vaccari (Pd), 'cancellare nome Almirante da strade e piazze per u...

Roma, 27 gen (Adnkronos) – "Il nazismo poté contare sull'alleanza con il fascismo di Mussolini che assecondò, partecipando attivamente, la tirannia nazista ponendo fine ad ogni forma di libertà e democrazia nel nostro Paese". Lo scrive sui social il deputato del Pd Stefano Vaccari, segretario di presidenza della Camera.

"Il Italia, il 5 agosto 1938 venne fondata la rivista 'La difesa della Razza'. Direttore Telesio Interlandi con al fianco il segretario di Redazione, Giorgio Almirante che ebbe a scrivere 'Il razzismo ha da essere il cibo di tutti e per tutti' e che 'non c’è che un attestato col quale si possa imporre l’altolà al meticciato e all’ebraismo: l’attestato del sangue' -prosegue Vaccari-. D'altronde lo stesso Almirante negli anni '70 ribadì: 'Non rinneghiamo niente del nostro passato. Io sono stato fascista e se le stesse circostanze potessero riprodursi, io farei certamente le stesse cose'".

"Celebrare il giorno della memoria senza aver fatto i conti con un terribile passato è decisamente ignobile. Rigurgiti fascisti tornano a manifestarsi nel nostro Paese ben tollerati da una destra che mantiene nel suo simbolo la fiamma che evoca il ventennio. Cancellare il nome di Almirante da strade e piazze d'Italia, ben 81, l'ultima a Grosseto, rappresenterebbe la prima, anche se non unica, scelta che politica e istituzioni dovrebbero fare per affermare che c'è una storia condivisa che oggi commemora le vittime dell'Olocausto", conclude Vaccari.