Silicon Box: Nastri (Fdi), 'grande conquista per territorio Novara'

Roma, 28 giu. (Adnkronos) – “La firma di questo storico accordo" per la realizzazione a Novara di un impianto della Silicon Box, "rappresenta una grande conquista per il nostro territorio. Sia dal punto di vista occupazionale con la creazione di 1600 posti di lavoro diretti più l’indotto sia per la capacità di garantire sicurezza economica e sociale per i prossimi anni migliorando competitività, sviluppo e benessere". Lo afferma il senatore di Fratelli d'Italia e questore dell'Assemblea di Palazzo Madama, Gaetano Nastri.

"In questi anni -aggiunge- Fratelli d’Italia ha sempre indicato a questo territorio la rotta giusta da seguire per consolidare la crescita economica locale e stimolare ulteriormente l’aumento dell’occupazione stabile. La strada percorsa fin qui ci riempie di orgoglio perché grazie a Giorgia Meloni abbiamo messo in campo misure strutturali serie in grado di far tornare tanti investimenti dall’estero dando così un’opportunità di futuro ai nostri giovani. La capacità di lavorare in sinergia con tutte le istituzioni locali e nazionali ha garantito la finalizzazione di questo accordo: il grande lavoro di squadra del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e dell’ Amministrazione comunale di Novara premia questo territorio, oggi un vero e proprio hub della tecnologia al pari dei distretti nazionali e internazionali più all’avanguardia. Andiamo avanti così, dobbiamo continuare su questa strada incrementando le attività di promozione di questo territorio possiamo tagliare traguardi ancora più ambiziosi”.