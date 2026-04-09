Sinner: "Alcaraz? Non penso al ranking e al numero 1, la classifica è secondaria"

Sinner: "Alcaraz? Non penso al ranking e al numero 1, la classifica è second...

Sinner: "Alcaraz? Non penso al ranking e al numero 1, la classifica è second...

(Adnkronos) - "Alcaraz si smarca dalla corsa per il numero 1? Fa parte un po' del gioco. Io credo che sia lui che io siamo consapevoli delle nostre situazioni. E basta. Non c'è tanto da dire. Io gioco questo torneo e non gioco settimana prossima. Lui non ha giocato Madrid l'anno scorso". Jannik Si...

(Adnkronos) – “Alcaraz si smarca dalla corsa per il numero 1? Fa parte un po’ del gioco. Io credo che sia lui che io siamo consapevoli delle nostre situazioni. E basta. Non c’è tanto da dire. Io gioco questo torneo e non gioco settimana prossima. Lui non ha giocato Madrid l’anno scorso”. Jannik Sinner ha parlato così in conferenza stampa dopo il successo agli ottavi del Masters 1000 di Montecarlo contro Tomas Machac oggi, giovedì 9 aprile.

“Non rincorro il numero 1, altrimenti giocherei anche la prossima settimana e farei tutto e di più.

Questo torneo lo gioco solo perché è casa. E perché l’allenamento migliore è la partita. E’ buono avere un feedback subito sulla terra. Dopo potrò lavorare, ma sia io che lui giochiamo per titoli e la classifica è secondaria in questo momento”.

Jannik ha parlato nel dettaglio della vittoria contro Machac: “Oggi non è stato facile. Mi sono trovato in una posizione complicata.

Però sono contento di aver lottato fino in fondo. Quella era la cosa più importante, provare a mettermi nella condizione di trovare comunque un modo per vincere. Nella mia testa, ovviamente, so che devo giocare meglio in certe situazioni a partire da domani, ma so anche che ogni giorno è diverso, dipende da come ti senti. Vedremo”.

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