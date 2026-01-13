Sostenibilità, Camilli (Coca-Cola Italia): “Modello distributivo ad hoc per Milano Cortina 2026”

Milano, 13 gen. (Adnkronos) - Per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 Coca-Cola trasporterà le bottiglie sui siti di gara “con mezzi elettrici nelle città principali, come Milano e Verona, e con mezzi a biofuel in montagna dove, per difficoltà ...

Milano, 13 gen. (Adnkronos) – Per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 Coca-Cola trasporterà le bottiglie sui siti di gara “con mezzi elettrici nelle città principali, come Milano e Verona, e con mezzi a biofuel in montagna dove, per difficoltà geografiche, è più difficile utilizzare altri mezzi. Una strategia messa in campo con l'obiettivo di cercare di ridurre il più possibile l'impatto e le emissioni del trasporto di prodotti”.

Lo ha detto Cristina Camilli, Direttore Comunicazione, Relazioni Istituzionali e Sostenibilità di Coca-Cola Italia, partecipando all’incontro con la stampa organizzato oggi nello stabilimento CircularPET di Coca-Cola HBC Gaglianico (Biella), in occasione del passaggio del Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026.

I Giochi Invernali sono “un’enorme opportunità di raccontare alle persone il grande lavoro che c'è dietro le quinte per far arrivare i nostri prodotti sulle tavole degli italiani – dice Camilli – Sin dal 2023 tutte le bevande distribuite in Italia da Coca-Cola sono in Pet 100% riciclato. In occasione dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 anche le acque, in particolare l'acqua Lurisia, acqua ufficiale dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026, sarà in Pet 100% riciclato, tappo ed etichette esclusi”.

La manifestazione sportiva sarà anche l’occasione per diffondere la cultura del corretto avvio al riciclo: “Cercheremo di sensibilizzare i consumatori affinché smaltiscano la bottiglia vuota nel cestino giusto per darle una seconda vita – fa sapere Camilli – Stiamo lavorando con la Fondazione Milano Cortina e con i consorzi Conai e Coripet, che si occupano specificatamente della raccolta dei rifiuti, strutturando una comunicazione all'interno delle sedi di gara. Faremo poi un'attività di comunicazione esterna sia per chi potrà godere dei Giochi Olimpici dal vivo, sia per chi li seguirà da casa”, spiega.

“In aggiunta – riprende – per garantire la miglior esperienza possibile del consumo dei nostri prodotti, abbiamo messo in pista una serie di nuove frigovetrine di ultima generazione che offrono la stessa ottima esperienza di refrigerazione ma con un impatto molto inferiore, sia dal punto di vista delle emissioni, sia del consumo di energia”. Alla fine dei Giochi Invernali, “anche le frigovetrine avranno una seconda vita – conclude Camilli -, diventando parte del parco frigovetrine di Coca-Cola in tutta Italia”.