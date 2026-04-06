Terremoto nel Pisano, la scossa di magnitudo 3 a Castelnuovo di Val di Cecina

(Adnkronos) - Una scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata registrata oggi lunedì 6 aprile in Toscana, nella zona di Castelnuovo di Val di Cecina, in provincia di Pisa. Il sisma si è verificato alle 4:14, con epicentro localizzato a circa quattro chilometri a est del centro abitato e a una pr...