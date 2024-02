Torino: Gancia (Lega), 'assalto a volante, pieno sostegno senza se e ma a forze ordine'

Roma, 29 feb. (Adnkronos) - "L'assalto alla volante della Questura di Torino per il fermo di un uomo di origine marocchina che stava per essere trasferito in un centro per il rimpatrio, è un atto vergognoso e inaccettabile. L'evento, insieme ai successivi numerosi casi di atti ...

Roma, 29 feb. (Adnkronos) – "L'assalto alla volante della Questura di Torino per il fermo di un uomo di origine marocchina che stava per essere trasferito in un centro per il rimpatrio, è un atto vergognoso e inaccettabile. L'evento, insieme ai successivi numerosi casi di atti vandalici ai danni delle auto in strada, evidenzia un clima di tensione e intolleranza che mette a repentaglio l'incolumità delle donne e degli uomini di Polizia. Questa situazione non può essere ignorata. Ribadiamo con fermezza la nostra condanna e il nostro pieno sostegno alle Forze dell'Ordine, impegnate per garantire la sicurezza dei cittadini". Lo dichiara Gianna Gancia, deputata europea della Lega.