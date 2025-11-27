Toscana: Nisini (Lega), 'nessuno al di sopra di regole, nemmeno sinistra’

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - “Bella la democratica sinistra, quella egalitarista di facciata e del ‘lei non sa chi sono io’ quando viene fermata dalla Polstrada perché imbocca la corsia di emergenza a Sesto Fiorentino. L’infrazione stradale di Cristina Manetti non &egra...

Roma, 27 nov. (Adnkronos) – “Bella la democratica sinistra, quella egalitarista di facciata e del ‘lei non sa chi sono io’ quando viene fermata dalla Polstrada perché imbocca la corsia di emergenza a Sesto Fiorentino. L’infrazione stradale di Cristina Manetti non è solo la declinazione vergognosa della spocchiosa arroganza di certa sinistra di potere, ma è anche un illecito e bene hanno fatto le forze dell’ordine a sanzionarla sospendendo la patente.

Le regole ci sono per consentire alle nostre comunità di vivere serenamente. Nessuno è al di sopra di queste, soprattutto se si ricopre un incarico pubblico. Vergogna”. Così la deputata toscana della Lega Tiziana Nisini.