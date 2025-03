Ucraina: Azione, 'oltre 10.000 persone in piazze per Zelensky e Ue'

Ucraina: Azione, 'oltre 10.000 persone in piazze per Zelensky e Ue'

Roma, 2 mar (Adnkronos) - "Piazze piene con oltre 10.000 persone in tutta Italia per le manifestazioni convocate da Azione a sostegno del presidente ucraino Zelensky e per gli Stati Uniti d'Europa". Lo rende noto Azione. "Oltre 3.000 partecipanti a Roma hanno affollato piazza SS ...