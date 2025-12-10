Ucraina: Calenda, 'Conte-Salvini era decisamente una coppia naturale'

Roma, 10 dic. (Adnkronos) – "Conte-Salvini era decisamente una coppia naturale". Così il segretario di Azione, Carlo Calenda, commenta sui social le parole di Giuseppe Conte.
