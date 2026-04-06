Ucraina, Cremlino: "Colloqui di pace fermi perché Usa hanno altre priorità"

Ucraina, Cremlino: "Colloqui di pace fermi perché Usa hanno altre priorità"

(Adnkronos) - I colloqui di pace tra Russia e Ucraina sono al momento fermi poiché le priorità degli Stati Uniti si sono spostate altrove. A dirlo è stato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, secondo cui è difficile organizzare colloqui in formato trilaterale perché "gli americani hanno mo...

(Adnkronos) – I colloqui di pace tra Russia e Ucraina sono al momento fermi poiché le priorità degli Stati Uniti si sono spostate altrove. A dirlo è stato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, secondo cui è difficile organizzare colloqui in formato trilaterale perché “gli americani hanno molte altre cose di cui occuparsi, se capite cosa intendo”, ha detto ai media. I tentativi di pace mediati dagli Stati Uniti si sono arenati, poiché l’attenzione di Washington si è spostata sempre più sulla guerra con l’Iran, giunta ormai alla sesta settimana.

Peskov ha affermato che il Cremlino non è a conoscenza di un viaggio programmato da parte di inviati statunitensi a Kiev dopo le festività pasquali ortodosse. Ha aggiunto che sia la Russia che l’Ucraina mantengono canali di comunicazione separati con Washington. L’ufficio presidenziale ucraino ha recentemente dichiarato che gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner dovrebbero visitare Kiev dopo il 12 aprile per proseguire i colloqui di pace.

Intanto tre persone, fra cui un bambino, sono rimaste uccise e due ferite in modo grave da un raid delle forze di Mosca nella notte sulla città di Odessa, ha denunciato Sergiy Lysak, il capo dell’amministrazione militare della città in un post su Telegram.

Nel frattempo droni ucraini hanno attaccato la fregata russa Admiral Makarov e una piattaforma di perforazione offshore nel Mar Nero. Lo ha reso noto l’esercito ucraino, precisando che l’imbarcazione è stata colpita nel porto di Novorossiysk durante un attacco notturno che ha visto anche il terminal petrolifero di Sheskharis nuovamente incendiato. Nel frattempo, un attacco separato, condotto dal 413° Reggimento Sistemi Senza Pilota, ha colpito la piattaforma di perforazione offshore Syvash, situata a ovest della penisola di Crimea.

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