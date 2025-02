Ucraina: Cremlino, 'sì a diritto Kiev adesione alla Ue ma non alla Nato'

Ucraina: Cremlino, 'sì a diritto Kiev adesione alla Ue ma non all...

Mosca, 18 feb. (Adnkronos/Afp) - La Russia riconosce il “diritto sovrano” dell’Ucraina di aderire all’Unione Europea ma non alla Nato. Lo ha detto il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov, precisando che, "per quanto riguarda l'adesione dell'Ucraina all...