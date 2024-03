Ucraina: Faraone, 'Meloni superpremier immagine irrealistica'

Roma, 20 mar. (Adnkronos) - “La descrizione che Giorgia Meloni fa di se stessa come una superpremier impegnata a risolvere i problemi nel mondo è romantica e irrealistica”. Lo ha detto Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera, dopo le comunicazioni in della presidente...

Roma, 20 mar. (Adnkronos) – “La descrizione che Giorgia Meloni fa di se stessa come una superpremier impegnata a risolvere i problemi nel mondo è romantica e irrealistica”. Lo ha detto Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera, dopo le comunicazioni in della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo.

“Sul cessate il fuoco in Palestina, sulla liberazione degli ostaggi, sui due popoli e due Stati, noi ci siamo. Come ci siamo sul sostegno pieno alla resistenza ucraina perché la democrazia perde terreno nel mondo e difendere l’Ucraina significa anche difende il sistema democratico. E tuttavia la descrizione che la presidente del Consiglio fa di se stessa, come di una protagonista della scena internazionale impegnata a risolvere i problemi nel mondo, ci pare romantica e irrealistica. Serve piuttosto una politica comune europea e la costruzione degli Stati Uniti d’Europa ma di questo continua a non parlare. Né può far ancora finta di nulla sul fatto che Salvini, sulla Russia, dica cose molto diverse dalle sue. E’ evidente che c’è un problema alla guida del Paese e questo problema mina la credibilità internazionale dell’Italia”, ha concluso.