Ucraina: Malpezzi, 'Meloni dica se sta con Europa o con Lega'

Roma, 16 nov. (Adnkronos) – “Nella fase più difficile per l’Ucraina, quando la resistenza di un popolo oppresso è messa a dura prova, il sostegno a Kiev va portato subito in Aula, alla luce del sole. Mai come ora non possono esserci dubbi o tentennamenti: la difesa della democrazia e del diritto internazionale non è materia negoziabile né terreno per equilibrismi interni alla maggioranza.

La presidente Meloni dica con chiarezza se sta con l’Europa o con la Lega". Lo chiede la senatrice del Pd Simona Malpezzi.

"Dica -aggiunge- se sta con il popolo ucraino che lotta per la propria libertà o con l’aggressione brutale della Russia di Putin. Dica se preferisce continuare a chiudere un’occhio di fronte alle vergognose posizioni della Lega. Il Parlamento deve essere messo nella condizione di votare: chi sta con la libertà e con la resistenza del popolo ucraino e chi, invece, preferisce chiudere un occhio davanti all’aggressione russa. Il tempo delle mezze parole è finito".