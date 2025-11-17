Home > Flash news > Ucraina: Mosca, 'abbattuti 36 droni di Kiev nella notte'

Ucraina: Mosca, 'abbattuti 36 droni di Kiev nella notte'

Mosca, 17 nov. (Adnkronos) – Le forze di difesa aerea di Mosca hanno abbattuto 36 droni ucraini durante la notte in sette regioni russe. Lo ha riferito il Ministero della Difesa di Mosca.