Ucraina: Mosca, 'stop a transazioni in dollari ed euro causa sanzioni Usa'

Ucraina: Mosca, 'stop a transazioni in dollari ed euro causa sanzioni Us...

Ucraina: Mosca, 'stop a transazioni in dollari ed euro causa sanzioni Us...

Mosca, 12 giu. (Adnkronos) - Dal 13 giugno la Borsa di Mosca non effettuerà transazioni in dollari ed euro a causa delle sanzioni statunitensi. Lo ha reso noto la Borsa di Mosca in un comunicato....