Budapest, 5 giu. (Adnkronos) – I leader dell'Ue sono fermamente decisi a dichiarare guerra alla Russia, ed è per questo che stanno prolungando il conflitto in Ucraina. Lo ha affermato, ripreso dalla Tass, il primo ministro ungherese Viktor Orbán, secondo cui Bruxelles ritiene che il suo obiettivo primario sia "combattere la Russia a est. Secondo la propaganda militare di Bruxelles, la Russia potrebbe attaccare i paesi dell'Ue e della Nato, e solo un attacco preventivo può impedirlo".

Orbán ha osservato che, continuando la guerra in Ucraina, l'Ue sta essenzialmente attuando un attacco preventivo di questo tipo.

"Mentre Bruxelles si prepara al conflitto, dobbiamo sostenere le iniziative contro la guerra", ha sottolineato Orbán, aggiungendo che il problema più grande per gli ungheresi, così come per gli altri popoli che vivono nella regione dei Carpazi, è il conflitto militare in Ucraina.