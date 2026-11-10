Salute, Scala (Aipo): "3,5 milioni di italiani con Bpco, 100mila ricoveri l’anno"

(Adnkronos) - "La Bpco - broncopneumopatia cronica osptruttiva - è una malattia che possiamo definire pandemica: in Italia si stimano 3 milioni e mezzo di pazienti con questa patologia, soprattutto in età medio-avanzata. Importante anche l’impatto economico-sanitario: si registrano quasi 100mil...

(Adnkronos) – “La Bpco – broncopneumopatia cronica osptruttiva – è una malattia che possiamo definire pandemica: in Italia si stimano 3 milioni e mezzo di pazienti con questa patologia, soprattutto in età medio-avanzata. Importante anche l’impatto economico-sanitario: si registrano quasi 100mila ricoveri all’anno, un terzo di queste persone, purtroppo, non supera l’episodio”. Lo ha detto Raffaele Scala, presidente Aipo – Associazione italiana pneumologi ospedalieri e direttore Uoc di Pneumologia e Utip all’ospedale San Donato di Arezzo, in occasione dell’incontro ‘Salute respiratoria in Italia e innovazione terapeutica.

Verso una roadmap condivisa per asma grave, Bpco e poliposi nasale’, oggi alla Biblioteca del Senato a Roma.

“I bisogni delle persone con Bpco sono enormi – continua Scala – Quando compare la ‘fame d’aria’, significa che la malattia è già molto avanzata. Si tratta quindi di un bisogno insoddisfatto che dipende anche da un’applicazione non adeguata di tutte le armi e delle innovazioni che abbiamo a disposizione per controllare l’evoluzione della malattia.

La Bpco va considerata infatti come una patologia tempo-dipendente: prima la intercettiamo, maggiori sono le armi a disposizione e le possibilità di evitarne l’evoluzione. In questo senso – osserva – l’innovazione tecnologica, da ultimo quella legata all’introduzione dei farmaci biologici, che hanno rivoluzionato e stanno rivoluzionando il trattamento della Bpco, è sicuramente molto importante.

Se questa innovazione, però, non viene inserita in un contesto organizzativo che comporti una stretta correlazione tra gli specialisti in pneumologia e i medici di medicina generale, e che consenta di costituire una rete realmente interconnessa tra territorio e ospedale, non potrà esprimere tutto il potenziale dimostrato negli studi clinici”.

“Tutto sta nel creare una sinergia tra i diversi attori e professionisti della sanità, le istituzioni, le associazioni di pazienti e i vari stakeholder, anche privati, che devono contribuire in questo senso. L’ultimo punto che volevo sottolineare – aggiunge – riguarda la riacutizzazione, un episodio veramente drammatico per chi soffre di questo tipo di patologia, perché il paziente ha la sensazione di venir meno, di poter morire, ma anche per i caregiver, che possono andare incontro, per questo, a sindromi depressive. Le persone devono sapere che esiste un luogo sicuro a cui fare riferimento, non soltanto sul territorio, ma anche in ospedale, dove viene gestito l’attacco respiratorio acuto – afferma l’esperto – Quello che purtroppo ancora manca, e che invece abbiamo per altre patologie importanti come quelle cardiache, come l’infarto o lo stroke, è un luogo dedicato al ‘lungs attack’, l’attacco respiratorio: non esiste ancora. Servono unità di terapia intensiva pneumologica affinché la persona colpita da un attacco respiratorio acuto grave possa avere la stessa dignità e la stessa equità di cura garantite a chi subisce un attacco cardiaco. Benissimo l’innovazione tecnologica e benissimo l’ingresso dei farmaci biologici – conclude – ma tutto questo deve essere inserito in una cornice in cui queste persone non vengano considerate affette da una patologia negletta”.

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