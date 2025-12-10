Roma, 10 dic. (Adnkronos) – "Ci mancano solo i sepolcri imbiancati. Era meglio l’originale. Ma dimme te". Lo scrive Filippo Sensi sui social replicando a Giuseppe Conte e postando la locandina di un film con Beppe Grillo 'L'Imposteur'.
Home > Flash news > Ucraina: Sensi, 'Conte? Era meglio l'originale, ma dimme te...'
Ucraina: Sensi, 'Conte? Era meglio l'originale, ma dimme te...'
Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Ci mancano solo i sepolcri imbiancati. Era meglio l’originale. Ma dimme te". Lo scrive Filippo Sensi sui social replicando a Giuseppe Conte e postando la locandina di un film con Beppe Grillo 'L'Imposteur'. ...