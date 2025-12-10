Home > Flash news > Ucraina: Sensi (Pd), 'pensavo fosse Vannacci e invece era Conte'

Roma, 10 dic. (Adnkronos) – "Ho letto una nota su Europa, Trump e Ucraina che pensavo fosse di Vannacci o Borghi. Sbagliavo". Lo scrive sui social il senatore Pd, Filippo Sensi, a proposito delle dichiarazioni di Giuseppe Conte.