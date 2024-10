Ucraina: Yermak, 'questione nordcoreana può fare superare riluttanze nei nostri confronti'

Roma, 27 ott. (Adnkronos) – "Approfitto per dire che noi amiamo l’Italia. E sentiamo tutto il vostro sostegno. Zelensky ha un rapporto solido con la premier Meloni. Sappiamo che tra i vostri partiti esistono posizioni diverse. Ma credo anche che la questione nordcoreana possa dare nuovi argomenti a Meloni perché si superino le riluttanze nei nostri confronti". Così Andrij Yermak, capo dell'ufficio presidenziale di Volodymyr Zelensky risponde in un'intervista al 'Corriere della Sera' ad una domanda sulla posizione italiana in merito all'uso delle sue armi in territorio russo.

"Voglio dire all’Italia e agli altri alleati che noi siamo un Paese responsabile, affidabile. Non abbiamo mai chiesto alla Nato di partecipare al conflitto. Ci battiamo da soli, certo aiutati dai nostri partner, ma da soli. Vero, chiediamo armi e supporto finanziario. Grazie al sacrificio degli eroici soldati ucraini anche l’Europa e l’ordine internazionale sono stati difesi. E per voi è giunto il tempo di non esitare più, di darci velocemente armi e munizioni in quantità adeguata. Questo lo spirito dei cinque punti del piano di pace presentato da Zelensky: la necessità dell’equilibrio delle forze sul campo. Soltanto un’Ucraina forte e militarmente garantita sarà pronta a negoziati seri".

Sul dispiegamento dei soldati nordcoreani, "de facto – osserva – la Corea del Nord sta partecipando al conflitto. De iure non c’è stata alcuna dichiarazione ufficiale da parte di Pyongyang". Infine sull'ingresso nella Nato, Yermak sottolinea che "nel nostro piano è scritto che prima dell’inizio dei negoziati arrivi l’invito per essere membri della Nato. Vi entreremo dopo la fine della guerra".