Ue: Azione, Drin drin, +Europa e Radicali italiani promuovono manifesto difesa unitaria

Roma, 18 apr (Adnkronos) – Azione, l’associazione politica Drin Drin, +Europa e Radicali Italiani hanno deciso di promuovere congiuntamente il manifesto 'Difendere la pace e la libertà' per la sicurezza nazionale a sostegno di una difesa europea unitaria e di Preparedness 2030, la proposta per il riarmo europeo della Commissione europea per difendere la pace in Europa attraverso la deterrenza militare.

“Il manifesto verrà promosso sul territorio e online e sarà discusso durante l’evento congiunto ‘Keep Calm e Difenditi, Europa’ del 9 maggio a Milano al teatro Dal Verme in occasione della giornata dell’Europa -spiegano i promotori-.

La guerra è tornata alle porte del continente e la pace non è più un dato scontato. In un’epoca di minacce globali, l’Europa ha bisogno di una voce sola e di una difesa all’altezza delle sfide che la attendono. L’obiettivo della campagna è rendere tangibile il supporto a una difesa europea univoca e spingere il governo Meloni a una presa di posizione di chiaro e netto supporto al progetto della Commissione Europea e di un’Europa forte e unita".

"Pace e libertà sono garantite solo grazie a una capacità autonoma di proteggersi dalle aggressioni esterne, in qualunque forma avvengano. Il manifesto ‘Difendere la pace e la libertà’ è già stato sottoscritto da numerosi intellettuali, tra cui i professori Sandro Brusco, Gian Luca Clementi, Giovanni Federico, Vittorio Emanuele Parsi e Giulio Zanella e lo scrittore Massimiliano Parente. Tra i punti fondamentali del manifesto la necessità di difesa comune europea, sistema di deterrenza, spesa militare, autonomia europea e un’Ucraina protetta dall’Europa. Per iscriversi all’evento di Milano: https://lu.ma/europa", concludono.