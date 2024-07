Ue: Ceccardi (Lega), 'cordone sanitario a Patrioti follia, vicepresidente ci spettava'

Bruxelles, 17 lug. (Adnkronos) – “Noi consideriamo questo ‘cordone sanitario’ una follia, un cordone sanitario si fa quando si deve isolare un virus. Noi però non siamo un virus, siamo il terzo gruppo del Parlamento europeo, rappresentiamo milioni di cittadini europei e su 14 vicepresidenti magari uno ci sarebbe dovuto spettare. Gli accordi politici trasversali per escludere i Patrioti per l’Europa rappresentano un fatto grave, sintomatico del fatto che questa maggioranza creata in Parlamento e non nelle urne non vuole riconoscere che i cittadini hanno bocciato le scelte europee, in particolare sul Green Deal. Penso ai Verdi, così come a Renew, che hanno condizionato la Von Der Leyen ma non hanno convinto gli elettori. Eppure, nonostante questa evidente bocciatura, vanno avanti e fanno pure i cordoni sanitari”. Così l’europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi intervenendo ad ‘Agorà’, su Rai 3.