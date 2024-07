Ue: Fitto, 'Italia porterà a casa risultati utili per il Paese, ci sono le condizioni'**

Roma, 7 lug (Adnkronos) – "L'Italia ha una partita da giocare, che prescinde da tutto il resto, che vede l'Italia protagonista, un Paese fondatore, che ha un peso strategico. Quello che otterrà con il lavoro di Giorgia Meloni sarà frutto del lavoro e del peso che il governo porta avanti". Lo ha detto Raffaele Fitto, al Forum in Masseria, sulle prossime nomine della Commissione Ue.

"Per l'Italia, non per logica politica ma per il peso del Paese, per la credibilità del Paese e del primo ministro, ci sono tutte le condizioni perchè possa giocare bene la partita e portare a casa un risultato utile per il Paese, sganciato da dinamiche politiche", ha aggiunto il ministro degli Affari Ue.