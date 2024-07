Ue: Foti, 'sì a von der Leyen? Valutiamo impegni'

Roma, 17 lug. (Adnkronos) – Con la presidente della Commissione Ue e spitzenkandidat del Ppe "il confronto è stato franco. La disponibilità si verificherà sul programma che von der Leyen presenterà". A dirlo, in un'intervista al Corriere della Sera, Tommaso Foti, capogruppo di FdI alla Camera. Per Foti, "elementi di assonanza ci sono stati: penso alla disponibilità a nominare un commissario per la sburocratizzazione, aperture sull'immigrazione. Il voto quasi plebiscitario per Roberta Metsola, presidente del Parlamento, qualcosa dice. Aspettiamo giovedì. Mi pare la strada migliore per assicurare trasparenza sia a chi vota, sia all'opinione pubblica".

Quanto al voto dei 24 europarlamentari di FdI al bis di von der Leyen, "è una decisione che sarà assunta sulla base della concretizzazione degli impegni che ci aspettiamo la presidente prenda – spiega Foti -. È evidente, però, che se si riproporrà il modello degli ultimi cinque anni, verso il quale il nostro dissenso è aperto, o se addirittura lo si irrigidirà, non ci sarà spazio per noi. Trovo impossibile che von der Leyen possa contare sui voti dei Verdi e sui nostri".