Ue: Lupi (Nm), 'Meloni vada avanti per tutelare Italia'

Roma, 26 giu. (Adnkronos) - "L'Europa deve essere uno spazio di pace e benessere, in cui soggettività diverse collaborano ad un interesse comune. Dobbiamo riscoprire le ragioni per cui l’Unione europea è stata fondata, concepita, come direbbe De Gasperi, come consorzio ...

Roma, 26 giu. (Adnkronos) – "L'Europa deve essere uno spazio di pace e benessere, in cui soggettività diverse collaborano ad un interesse comune. Dobbiamo riscoprire le ragioni per cui l’Unione europea è stata fondata, concepita, come direbbe De Gasperi, come consorzio di stati e non come uno mega stato iper-burocratizzato, in cui le regole si sostituiscono alle reali motivazioni della collaborazione fra nazioni diverse. L’Europa deve rimettere al centro gli interessi di queste ultime e non essere usata come strumento di lotta fra maggioranza e opposizioni, che cercano di contendersi la poltrona migliore. Abbiamo molte sfide davanti: la guerra, la transizione ecologica e tecnologica, la questione migratoria, della natalità e del continente africano, trasformatosi nella nuova frontiera della geopolitica e dell’economia mondiale. Serve il contributo dell’Italia, in quanto paese fondatore, affinché l’Europa possa ritrovare le proprie radici ed essere il consorzio multinazionale, in cui è centrale il benessere dei popoli. Se vogliamo fare gli interessi del nostro Paese, dobbiamo prima iniziare a tutelare gli interessi della nostra patria Europa". Lo afferma il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi.