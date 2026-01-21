Ue-Mercosur: Pd, 'invio è scelta miope che mina credibilità Ue'**

Roma, 21 gen. (Adnkronos) – “L’approvazione della richiesta di un parere alla Corte di Giustizia su alcuni aspetti dell’Accordo UE–Mercosur è una scelta miope che blocca il percorso di approvazione del trattato e incrina la credibilità dell’Europa in una fase delicatissima dal punto di vista geopolitico". Così Antonio Misiani, responsabile Economia nella segreteria nazionale del Partito Democratico.

“La scelta dilatoria che è prevalsa – sottolinea – impatterà negativamente sul percorso di discussione parlamentare del trattato e indebolirà la leadership dell’Unione europea nei confronti dei Paesi che difendono la cooperazione multilaterale in un contesto di prepotente ritorno del protezionismo. Come PD continueremo a lavorare perché l’accordo UE–Mercosur diventi pienamente operativo. Costruire il più grande blocco di libero scambio al mondo è un passaggio cruciale per difendere e rilanciare un sistema multilaterale basato sulla forza del diritto, creando opportunità positive per i cittadini e le imprese. Ritardare questo percorso – conclude il senatore dem – significa rendere l’Europa più fragile in uno scenario geopolitico instabile e complesso".