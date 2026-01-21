Ue-Mercosur: Ricci, 'male rinvio accordo, perdita di tempo che non possiamo permetterci'

Roma 21 gen. (Adnkronos) - “E' molto negativo il voto che rinvia il Mercosur alla Corte di Giustizia, perderemo del tempo che non possiamo permetterci. L’economia europea e italiana hanno bisogno di esportare e di nuovi mercati”, così Matteo Ricci, europarlamentare Pd.&...

Roma 21 gen. (Adnkronos) – “E' molto negativo il voto che rinvia il Mercosur alla Corte di Giustizia, perderemo del tempo che non possiamo permetterci. L’economia europea e italiana hanno bisogno di esportare e di nuovi mercati”, così Matteo Ricci, europarlamentare Pd.

“Abbiamo avuto molte garanzie di reciprocità rispetto ai prodotti agricoli e sulla carne.

Solo l'1,5% del totale degli allevamenti europei verrebbe importato da quei Paesi, per questo la ritengo una grande opportunità che è stata rinviata. – afferma Ricci – Una scelta che pesa anche dal punto di vista geopolitico perché un accordo tra Europa e Sud America sarebbe stato un grande messaggio al mondo: Trump chiude i mercati con i dazi e ulteriore protezionismo per la Groenlandia, noi rafforziamo gli accordi commerciali e geopolitici".

"Questo risultato è anche la dimostrazione di una difficoltà di tenuta della maggioranza europea. Domani ci sarà un'ulteriore emozione di sfiducia nei confronti di Von Der Leyen, abbiamo bisogno di rafforzare il Governo europeo con leadership più forti e autorevoli e con maggioranze europeiste che non vadano sotto, come oggi, al primo voto strategico”.