Ue: Paita, 'con Von der Leyen e Trump Europa ed Occidente rischiano grosso'

Roma, 24 giu. (Adnkronos) - “Se fossimo stati eletti avremmo fatto una battaglia per Mario Draghi alla guida della Commissione e avremmo avuto una funzione estremamente utile per l'Unione europea. Invece avremo Von der Leyen, sostenuta probabilmente anche da Giorgia Meloni. Si delinea un ...

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – “Se fossimo stati eletti avremmo fatto una battaglia per Mario Draghi alla guida della Commissione e avremmo avuto una funzione estremamente utile per l'Unione europea. Invece avremo Von der Leyen, sostenuta probabilmente anche da Giorgia Meloni. Si delinea un quadro di scarsa autorevolezza dell'Europa nel mondo che mi preoccupa”. Lo dice ad 'Agorà Estate' su Raitre la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia viva. “Se a questo dovessimo sommare una vittoria di Trump, che non auspico, per l'Occidente -aggiunge- si aprirebbe una stagione di vera difficoltà. Europa e Occidente rischiano grosso, mi auguro che ci sia uno scatto in avanti ma non sono ottimista”.