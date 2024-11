Umbria: Schlein con lavoratori chimico e acciaierie Terni, 'da Meloni nulla per industria'

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Oggi pomeriggio insieme alle lavoratrici e ai lavoratori del polo chimico e delle acciaierie di Terni, che con il loro indotto valgono quasi il 20% del Pil dell’Umbria". Così Elly Schlein oggi in Umbria per iniziative elettorali. "Grazie a ques...

Roma, 6 nov. (Adnkronos) – "Oggi pomeriggio insieme alle lavoratrici e ai lavoratori del polo chimico e delle acciaierie di Terni, che con il loro indotto valgono quasi il 20% del Pil dell’Umbria". Così Elly Schlein oggi in Umbria per iniziative elettorali.

"Grazie a questi lavoratori e ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali per la tenacia con cui tengono il punto per preservare i loro posti di lavoro e la vocazione industriale di questo territorio, che va salvaguardata: il Partito Democratico è al loro fianco. Da anni queste realtà soffrono una profonda crisi e la completa mancanza di un piano industriale del governo Meloni acuisce questa situazione, così come risentono dei costi dell’energia che in Italia sono i più cari d’Europa".

"Serve un impegno locale, nazionale ed europeo per evitare la desertificazione industriale e accompagnare queste aziende nella transizione energetica. Il Pd è a disposizione di questi lavoratori e incalzeremo la destra al governo perché questo territorio non sia lasciato solo".