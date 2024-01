Ungheria: Iezzi (Lega), 'aggressione nostro gazebo Salis? Violenza mai giustificato'

Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "Ci auguriamo che Ilaria Salis possa dimostrare la sua innocenza in Ungheria così come in Italia, dove è finita a processo per aver assaltato un gazebo della Lega a Monza, attaccando i militanti presenti. L’uso della violenza non può essere...

Roma, 31 gen. (Adnkronos) – "Ci auguriamo che Ilaria Salis possa dimostrare la sua innocenza in Ungheria così come in Italia, dove è finita a processo per aver assaltato un gazebo della Lega a Monza, attaccando i militanti presenti. L’uso della violenza non può essere giustificato in nessun caso: non è questo il modo per manifestare ed esprimere il proprio pensiero. Tra l’altro ci sconvolge che il magistrato metta in rilievo 'la recidiva infraquinquennale' di Ilaria Salis". Lo dichiara il vicepresidente dei deputati della Lega Igor Iezzi.