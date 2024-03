Usa: Bergamini (Fi), 'immagini terribili, vicinanza a Baltimora'

Roma, 26 mar. (Adnkronos) - “Esprimo sincera vicinanza a tutto il popolo americano per la tragedia che ha colpito Baltimora con il crollo del Ponte Francis Scott Key. Le immagini della nave cargo che urta il ponte, facendolo crollare e facendo precipitare le auto che lo percorrevano in quel mo...

Roma, 26 mar. (Adnkronos) – “Esprimo sincera vicinanza a tutto il popolo americano per la tragedia che ha colpito Baltimora con il crollo del Ponte Francis Scott Key. Le immagini della nave cargo che urta il ponte, facendolo crollare e facendo precipitare le auto che lo percorrevano in quel momento sono terribili. Ci stringiamo attorno alle famiglie delle persone coinvolte e ai soccorritori che stanno lavorando per salvare la vita a chi risulta ancora disperso". Così Deborah Bergamini, vice segretario nazionale di Forza Italia e vicepresidente Ppe al Consiglio d'Europa.