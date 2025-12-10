Usa: Bonelli, 'Meloni a servizio Trump per Italia fuori da Ue? Governo smentisca'

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Quanto riportato dai media americani, in particolare dalla rivista Defense One, secondo cui l’Italia sarebbe indicata nella strategia sulla sicurezza di Trump come un Paese pronto ad allontanarsi dall’Unione Europea e a collaborare con lui insieme ad alt...

Roma, 10 dic. (Adnkronos) – "Quanto riportato dai media americani, in particolare dalla rivista Defense One, secondo cui l’Italia sarebbe indicata nella strategia sulla sicurezza di Trump come un Paese pronto ad allontanarsi dall’Unione Europea e a collaborare con lui insieme ad altri Stati, come la Polonia, Ungheria e Austria è un fatto di una gravità inaudita che conferma le nostre preoccupazioni: la strategia ormai evidente di Giorgia Meloni mirerebbe a indebolire strategicamente l’Europa per favorire Trump".

Così Angelo Bonelli.

"Quando abbiamo detto che l’Italia è diventata il 51° Stato degli Stati Uniti d’America non sbagliavamo. In ogni caso, Giorgia Meloni è chiamata a smentire quanto riportato da queste riviste. Resta comunque confermato che Trump sta lavorando contro l’Europa e, di conseguenza, contro l’Italia. Altro che patrioti: è una destra al servizio di Trump".