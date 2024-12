Usa: Fontana, 'realtà molto diversa da Europa, rabbia profonda con effetti politici'

Roma, 10 dic. (Adnkronos) – "Sinceramente penso che nessuno in Italia potesse pensare che dopo quello che era accaduto il 6 gennaio Trump potesse vincere le elezioni nuovamente, da noi sarebbe stata una cosa incomprensibile. Questo però ci deve far anche capire quanto è la distanza culturale che abbiamo noi dagli Stati Uniti, noi vediamo solo una piccola parte, non sappiamo cosa c'è nel resto degli Stati Uniti ed è una realtà molto diversa dall'Europa. Mi hanno regalato il libro del vicepresidente Vance, che non era trumpiano, che fa vedere come nelle realtà che prima erano industriali si è formata una povertà clamorosa tra coloro che prima erano ceto medio e quello fa capire quella rabbia profonda che c'è negli Stati Uniti e che poi si riverbera a livello politico". Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, durante l'incontro con i giornalisti parlamentari per gli auguri di fine anno.

"Quando si parla della questione dei dazi, in parte c'è stata anche con Biden -ha aggiunto- mi pare che Trump abbia minacciato più i Paesi Brics rispetto all'Europa, gli Stati Uniti non vogliono perdere la loro relazione con l'Europa, quindi sarà un modo per trattare su altre questioni, per richiamare l'Europa alle sue responsabilità, penso non sarebbe stato diverso con un altro Presidente. Una cosa che negli Stati Uniti assolutamente non accettano, ad esempio, è il fatto che l'Europa abbia vissuto per anni in una condizione assoluta di pace senza contribuire alle spese militari".