Usa: team Harris, 'Trump potrebbe annunciare vittoria prima che sia decretato un vincitore'

Washington, 5 nov. (Adnkronos) – I collaboratori della vicepresidente Kamala Harris si aspettano e si sono preparati all'eventualità che Donald Trump tenti di dichiarare la vittoria prima che sia decretato un vincitore. Hanno elaborato opzioni per le risposte, ma ciò che faranno alla fine sarà determinato da come e quando agirà l'ex presidente. Due consiglieri della Harris hanno detto alla Cnn che non permetteranno che le affermazioni di Trump restino senza risposta. La campagna ha in programma di essere "molto aggressiva".