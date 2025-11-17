Washington, 17 nov. (Adnkronos) – Donald Trump ha affermato che il Partito Repubblicano sta portando avanti una legge in base alla quale qualsiasi paese che faccia affari con la Russia andrebbe incontro a sanzioni. "È possibile che l'Iran venga aggiunto a questa lista", ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti.
Usa: Trump, 'sanzioni a qualsiasi paese faccia affari con Russia, Iran compreso'
