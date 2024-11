Usa: Xi, 'relazioni fra Pechino e Washington in linea con interessi reciproci'

Usa: Xi, 'relazioni fra Pechino e Washington in linea con interessi reci...

Usa: Xi, 'relazioni fra Pechino e Washington in linea con interessi reci...

Pechino, 7 nov. (Adnkronos) - "Una relazione stabile, sana e sostenibile tra Cina e Stati Uniti è nell'interesse comune di entrambi i Paesi ed è in linea con le aspettative della comunità internazionale". Lo ha scritto il presidente cinese Xi Jinping in un messagg...

Pechino, 7 nov. (Adnkronos) – "Una relazione stabile, sana e sostenibile tra Cina e Stati Uniti è nell'interesse comune di entrambi i Paesi ed è in linea con le aspettative della comunità internazionale". Lo ha scritto il presidente cinese Xi Jinping in un messaggio di congratulazioni a Donald Trump per la sua vittoria alle elezioni presidenziali statunitensi.

"Xi ha esortato i due Paesi a trovare la strada giusta per procedere d'accordo nella nuova era, in modo da apportare benefici a entrambi i Paesi e al mondo intero", riferisce l'agenzia di stampa cinese Xinhua, aggiungendo che Xi "ha espresso la speranza che le due parti rispettino i principi del rispetto reciproco, della coesistenza pacifica e della cooperazione reciprocamente vantaggiosa, rafforzino il dialogo e la comunicazione, gestiscano adeguatamente le differenze ed espandano la cooperazione reciprocamente vantaggiosa".