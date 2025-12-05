Venezia: procura chiude indagini su incidente bus, sale a 7 numero indagati (2)

(Adnkronos) - L'inchiesta per stabilire le cause dell’incidente non hanno tralasciato nessuna pista e si sono mostrate piuttosto complicate. L'ipotesi iniziale che potesse essere stato un malore a far perdere il controllo del mezzo all'autista del bus Alberto Rizzotto è s...

(Adnkronos) – L'inchiesta per stabilire le cause dell’incidente non hanno tralasciato nessuna pista e si sono mostrate piuttosto complicate. L'ipotesi iniziale che potesse essere stato un malore a far perdere il controllo del mezzo all'autista del bus Alberto Rizzotto è stata smentita dalla consulenza medico legale disposta dalla Procura, è stata poi abbandonata anche l'ipotesi che fosse stata la rottura dello sterzo a causare l'incidente con 22 morti e 14 feriti.

Per i pubblici ministeri – tutti gli indagati sono funzionari e dirigenti del Comune di Venezia con ruoli connessi alla manutenzione di quel tratto di strada – gli indagati hanno "omesso di operare controlli" sul nuovo cavalcavia superiore di Marghera (strada di proprietà città di Venezia), in particolare non avrebbero sull'"efficienza tecnica della strada e delle sue pertinenze e di porre in essere interventi atti ad assicurare uno stato di efficienza delle barriere di sicurezza". E' stato proprio quel buco nel guardrail, dove si infila il bus prima di precipitare, ad aver avuto un ruolo nell'incidente mortale.