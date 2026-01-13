Home > Flash news > **Venezuela: atterrato a Ciampino aereo con Trentini e Burlò**

Roma, 13 gen. (Adnkronos) – É atterrato all'aeroporto di Ciampino l'aereo con a bordo Alberto Trentini e Mario Burlò, di ritorno dal Venezuela. Con loro il direttore dell'Aise, Giovanni Caravelli. Ad accoglierli, oltre alla premier, Giorgia Meloni, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, la mamma di Trentini, Armanda Colusso, e il legale della famiglia, Alessandra Ballerini.