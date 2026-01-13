Venezuela: Meloni a Ciampino per accogliere Trentini e Burlò**

Roma, 13 gen. (Adnkronos) – Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è all'aeroporto di Ciampino per accogliere Alberto Trentini e Giorgi Burlò, in rientro dal Venezuela dopo la liberazione.
