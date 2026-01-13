Venezuela: Meloni, 'bentornati a casa'**

Roma, 13 gen. (Adnkronos) - "Bentornati a casa". Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, postando il video che documenta lo sbarco all'aeroporto di Ciampino di Alberto Trentini e Mari Burlò di ritorno dal Venezuela e l'abbraccio con i loro famili...

Roma, 13 gen. (Adnkronos) – "Bentornati a casa". Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, postando il video che documenta lo sbarco all'aeroporto di Ciampino di Alberto Trentini e Mari Burlò di ritorno dal Venezuela e l'abbraccio con i loro familiari, rispettivamente la mamma e i figli. Poi l'incontro nella saletta dello scalo con la premier e il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Da parte dei due italiani il ringraziamento per aver visto terminare questa triste e drammatica esperienza. "Avete del tempo da recuperare", le parole di Meloni.