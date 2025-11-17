Venezuela: Trump, 'Cartel de los Soles sarà designato come organizzazione terroristica'

Washington, 17 nov. (Adnkronos) - Gli Stati Uniti designeranno il Cartel de los Soles, che secondo gli Usa sarebbe guidato dal presidente venezuelano Nicolás Maduro e da altri alti funzionari, come organizzazione terroristica straniera. Lo ha annunciato il Segretario di Stato Marco Rubio. &qu...

Washington, 17 nov. (Adnkronos) – Gli Stati Uniti designeranno il Cartel de los Soles, che secondo gli Usa sarebbe guidato dal presidente venezuelano Nicolás Maduro e da altri alti funzionari, come organizzazione terroristica straniera. Lo ha annunciato il Segretario di Stato Marco Rubio. "Né Maduro e né i suoi compari rappresentano il governo legittimo del Venezuela", ha dichiarato il Dipartimento di Stato in un comunicato stampa.

"Il Cartel de los Soles, insieme ad altre organizzazioni terroristiche designate, tra cui Tren de Aragua e il cartello di Sinaloa, è responsabile della violenza terroristica in tutto il nostro emisfero, nonché del traffico di droga verso gli Stati Uniti e l'Europa".

La designazione, che entrerà in vigore il 24 novembre, giunge mentre gli Stati Uniti hanno intensificato la loro presenza militare nei Caraibi, anche con l'arrivo della più grande portaerei del mondo domenica. Le tensioni sono aumentate tra il presidente Donald Trump e Maduro mentre le forze statunitensi colpiscono presunte operazioni di narcotraffico, con gli Stati Uniti che hanno condotto il loro 21mo attacco noto contro una presunta nave della droga durante il fine settimana. Ieri Trump aveva affermato che designare il Cartel de los Soles come organizzazione terroristica straniera consente all'esercito statunitense di colpire i beni e le infrastrutture di Maduro in Venezuela.