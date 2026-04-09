Ventimiglia, 40enne precipita da una scogliera e muore

(Adnkronos) - Un uomo, di 40 anni, è morto dopo essere precipitato da una scogliera. È successo nel pomeriggio a Ventimiglia, in provincia di Imperia, nel tratto compreso tra baia Benjamin e la spiaggia naturista. L’intervento dei soccorsi è scattato intorno alle 15.07, ma per l’uomo non ...