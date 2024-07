Verdi: Zanella (Avs), 'morto Stefano Boato, da sempre sostenitore giuste ragioni ambiente'

Roma, 7 lug (Adnkronos) - "Stefano Boato se n'è andato". Lo annuncia Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera."Docente di Pianificazione urbanistica all' IUAV, da sempre sostenitore delle giuste ragioni dell' ambiente e della vera salvag...

Roma, 7 lug (Adnkronos) – "Stefano Boato se n'è andato". Lo annuncia Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera.

"Docente di Pianificazione urbanistica all' IUAV, da sempre sostenitore delle giuste ragioni dell' ambiente e della vera salvaguardia di Venezia e della sua Laguna, gli dobbiamo molto come scienziato, insegnante, politico, amministratore -prosegue Zanella-. Io in particolare, che con lui ho condiviso l' esperienza di docente presso l' istituto sperimentale Massari di Mestre, l’impegno nei Verdi e il primo ingresso nell'amministrazione cittadina".

"Anche in tempi recenti Stefano mi è stato vicino con i suoi consigli e i suoi sapienti e generosi contributi al mio lavoro parlamentare. Instancabile combattente, coraggioso in ogni situazione e ruolo, ci lascia un' eredità enorme di conoscenze, proposte e progetti, e la responsabilità di cercare di continuare la sua opera", conclude.