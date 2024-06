2 giugno: Corrado (Pd), 'celebriamo e difendiamo valori fondativi Repubblica'

Roma, 2 giu. (Adnkronos) – “Oggi passerò la festa della Repubblica nel bolognese e andrò nel pomeriggio al sacrario di Marzabotto. Vado a rendere omaggio ai caduti e a coltivare la memoria delle efferate stragi nazifasciste compiute in quella zona. Una scelta dettata dal dovere di ricordare, ogni giorno, quanto sia importante difendere la nostra Costituzione antifascista, sulla quale si fonda la Repubblica italiana”. Lo dichiara in una nota Annalisa Corrado, delegata al clima nella segreteria nazionale del Pd e candidata nelle liste Nord-Est per il Pd alle elezioni europee.

"È molto grave – continua Corrado – che ci sia qualcuno che si diverte ad evocare gruppi che di quell’ideologia criminale si resero efferati e vigliacchi protagonisti, come i repubblichini della X MAS. A una settimana dal voto, è ancora più importante ricordarci dei valori fondativi dell’Europa dei popoli, della solidarietà e della pace, come ha ribadito il Presidente Mattarella. La festa della Repubblica quest’anno ancora di più ci invita tutte e tutti al senso di responsabilità per cercare, con determinazione, di arginare con ogni strumento diplomatico e politico i conflitti in corso. Sono passati 78 anni dal 2 giugno in cui gli italiani, e per la prima volta le donne, – conclude – scelsero con il loro voto al referendum la Repubblica, segnando una svolta epocale, i cui valori dobbiamo continuare a difendere e onorare”.