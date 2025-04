25 aprile: Ascani (Pd), 'striscioni indegni ad Ascoli Piceno, governo condanni atto'

25 aprile: Ascani (Pd), 'striscioni indegni ad Ascoli Piceno, governo co...

Roma, 27 apr. (Adnkronos) - “Dov’è finito il governo che invitava alla sobrietà per il 25 aprile adesso che ad Ascoli Piceno una donna viene intimidita e minacciata in modo indegno solo per aver esposto davanti al suo negozio un messaggio antifascista? Nelle ultime ore sono...