25 aprile: Mattarella, 'onoriamo Pertini, no astensionismo per onorare sacrifici per libertà'

25 aprile: Mattarella, 'onoriamo Pertini, no astensionismo per onorare s...

25 aprile: Mattarella, 'onoriamo Pertini, no astensionismo per onorare s...

Genova, 25 apr. (Adnkronos) - "Oggi, nella sua regione, vogliamo onorare la memoria" di Sandro Pertini, "settimo presidente della nostra Repubblica. La sua figura induce a ricordare che la partecipazione politica è questione che contraddistingue come essenziale la nostra democr...

Genova, 25 apr. (Adnkronos) – "Oggi, nella sua regione, vogliamo onorare la memoria" di Sandro Pertini, "settimo presidente della nostra Repubblica. La sua figura induce a ricordare che la partecipazione politica è questione che contraddistingue come essenziale la nostra democrazia. È l’esercizio democratico che sostanzia la nostra libertà. Da questi principi fondativi viene un appello: non possiamo arrenderci all’assenteismo dei cittadini dalla cosa pubblica, all’astensionismo degli elettori, a una democrazia a bassa intensità.

Anche per rispettare i sacrifici che il nostro popolo ha dovuto sopportare per tornare a essere cittadini, titolari di diritti di libertà". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a Genova in occasione dell'80/mo anniversario della Liberazione.