4 novembre: Trancassini (FdI), 'Forze Armate presidio libertà e democrazia'

Roma, 4 nov. (Adnkronos) – "Oggi celebriamo la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate. In occasione di questa festa solenne per gli italiani rendiamo omaggio a tutte le donne e uomini che hanno sacrificato la loro vita per difendere la Nazione. Le nostre Forze Armate rappresentano una risorsa unica e preziosa, un presidio fondamentale di libertà e democrazia. Ringraziamo sentitamente questi servitori dello Stato per il loro impegno quotidiano, in Italia come nei contesti internazionali, a difesa della sicurezza, del diritto internazionale e della pace. Viva le forze armate, Viva l'Italia!". Lo dichiara in una nota il questore della Camera e deputato di Fratelli d’Italia, Paolo Trancassini.