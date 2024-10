A Acerra, in provincia di Napoli, i malviventi hanno riconsegnato il pet che avevano preso alla bambina disabile.

Una ragazzina di 12 anni disabile ha finalmente ritrovato il suo cane, uno spitz tedesco, che i ladri avevano sottratto sabato scorso ad Acerra, in provincia di Napoli. E’ stato il padre della ragazzina, Rosario, a raccontare la storia, dopo aver condiviso un appello sui social media. I malfattori hanno contattato Rosario lunedì sera con una chiamata anonima, comunicandogli che il cane era stato abbandonato nei dintorni di casa loro. “Parlavano con un accentuato timbro straniero e affermavano che volevano restituire il cane per la bambina”, ha rivelato Rosario. Aggiungendo, “Hanno dichiarato: ‘Vedi, siamo ladri, ma con principi’. L’intera nazione si è commossa per mia figlia, ecco perché hanno restituito il cane. Ringrazio tutti dal profondo del cuore, mia figlia è sopraffatta dalla gioia”. Questa atrocità aveva trasformato la vita della giovane disabile in una tragedia, poiché i ladri le avevano portato via il suo più caro amico, lo spitz tedesco che era al suo fianco sin da quando aveva tre anni. La bambina aveva un legame profondo con il suo leale amico, Maui. Il cane, che era correttamente munito di microchip, era rimasto solo in casa per poche ore sabato sera. Al ritorno a casa, Rosario si è accorto della mancanza del cane e del furto avvenuto nella sua residenza. Ha prontamente informato le forze di polizia e presentato denuncia, prima di iniziare la ricerca del loro amato pet. Il suo appello disperato ai ladri ha finalmente trovato ascolto.