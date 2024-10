Uomo arrestato per incendio auto con moglie a bordo: vittima una donna di 60 anni. Aggressione premeditata e omicidio aggravato a Bari

ARRESTATO UN UOMO

Bari, un uomo ha incendiato l’auto con la moglie a bordo e poi l’ha aggredita: vittima una donna di 60 anni. Prima di morire in ospedale, ha rivelato alla figlia e agli agenti: “Voleva uccidermi, mi ha chiusa nell’auto in fiamme”.

La polizia ha arrestato Giuseppe Lacarpia, 65 anni, accusandolo di omicidio aggravato e premeditato nei confronti della consorte, Maria Arcangela Turturo, a Gravina in Puglia. L’indagato avrebbe dapprima appiccato il fuoco al veicolo in cui si trovava la donna. Questa, riuscita a scappare con ustioni, sarebbe stata poi colpita di nuovo da lui, che l’ha raggiunta e ferita gravemente. Prima della sua morte, la donna ha potuto raccontare l’accaduto in ospedale.